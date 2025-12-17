Скидки
Партизан Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» — «Локомотив-Кубань», результат матча 17 декабря 2025, счёт 98:69, Единая лига ВТБ – 2025/2026

Дабл-дабл Димитриевича помог «Зениту» победить «Локомотив-Кубань» в Единой лиге
Комментарии

В среду, 17 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань». Вице-чемпион прошлого сезона со счётом 98:69 (28:14; 28:20; 19:18; 23:17) победил краснодарских гостей.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
98 : 69
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Вонле, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Димитриевич, Воронцевич, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Джонсон, Миллер, Робертсон, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Коновалов, Самойленко

Одним из результативных в составе хозяев стал разыгрывающий защитник из Северной Македонии Ненад Димитриевич, оформивший в матче дабл-дабл, он набрал 12 очков, сделал три подбора, 11 передач и две потери при коэффициенте эффективности «+21». Самым эффективным стал российский центровой Андрей Мартюк, в активе которого 17 очков, восемь подборов, две передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+23».

У краснодарцев отличился российский защитник Всеволод Ищенко, на счету которого 13 очков, пять подборов, две передачи, три перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+27».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
