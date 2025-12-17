Дабл-дабл Димитриевича помог «Зениту» победить «Локомотив-Кубань» в Единой лиге

В среду, 17 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань». Вице-чемпион прошлого сезона со счётом 98:69 (28:14; 28:20; 19:18; 23:17) победил краснодарских гостей.

Одним из результативных в составе хозяев стал разыгрывающий защитник из Северной Македонии Ненад Димитриевич, оформивший в матче дабл-дабл, он набрал 12 очков, сделал три подбора, 11 передач и две потери при коэффициенте эффективности «+21». Самым эффективным стал российский центровой Андрей Мартюк, в активе которого 17 очков, восемь подборов, две передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+23».

У краснодарцев отличился российский защитник Всеволод Ищенко, на счету которого 13 очков, пять подборов, две передачи, три перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+27».