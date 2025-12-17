Единая лига: результаты матчей 17 декабря

В среду, 17 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть три матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты на 17 декабря:

«Уралмаш» — ЦСКА — 64:86;

«Самара» — «Енисей» — 72:94;

«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 98:69.

Лидером турнирной таблицы является действующий чемпион из Москвы — ЦСКА. У армейцев 14 побед при двух поражениях в 16 матчах. На втором месте казанский УНИКС — 13 побед при двух поражениях в 14 играх. «Зенит» — третий (11-5).