Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига – 2025/2026: результаты на 17 декабря, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 17 декабря
Комментарии

В среду, 17 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть три матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты на 17 декабря:

«Уралмаш» — ЦСКА — 64:86;
«Самара» — «Енисей» — 72:94;
«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 98:69.

Лидером турнирной таблицы является действующий чемпион из Москвы — ЦСКА. У армейцев 14 побед при двух поражениях в 16 матчах. На втором месте казанский УНИКС — 13 побед при двух поражениях в 14 играх. «Зенит» — третий (11-5).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Когда счёт не отображает содержание: ЦСКА пришлось помучиться с «Уралмашем»
Когда счёт не отображает содержание: ЦСКА пришлось помучиться с «Уралмашем»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android