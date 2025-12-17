«Непозволительная роскошь». Вергун — о причинах поражения «Уралмаша» в матче с ЦСКА

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Ростислав Вергун прокомментировал поражение в матче с ЦСКА со счётом 64:86.

«Первый момент – семь очков за четверть после перерыва. И второй момент, который я бы отметил, это ноль фолов. В четвёртой четверти, когда игра была уже заканчивалась, у нас оставалось ещё два фола, которые могли бы так и остаться неиспользованными до конца матча. Но против ЦСКА непозволительная роскошь играть 20 минут с таким баскетболом.

Всё, что было до перерыва, наверное, не имеет смысла после такого перформанса во второй половине. Все статистические показатели равны, кроме процентов реализации», — сказал Вергун на пресс-конференции после матча.