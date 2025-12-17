«Поздравляю «Уралмаш» с юбилеем». Пистиолис — о победе над екатеринбуржцами

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о победе над «Уралмашем» со счётом 86:64.

«Прежде всего хочу поздравить «Уралмаш» с юбилеем – 10 лет с момента возрождения команды. Во-вторых, хочу поблагодарить тех, кто сегодня приехал в Екатеринбург поддерживать нас. Это для нас очень многое значит.

В первой половине мы позволили сопернику совершить 15 подборов в нападении, но во второй четверти стали играть на нашем щите гораздо лучше. В итоге удалось выиграть сегодня по количеству подборов. Думаю, именно в тот момент, когда мы стали контролировать подбор», — сказал Пистиолис на пресс-конференции после матча.