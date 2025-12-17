Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Поздравляю «Уралмаш» с юбилеем». Пистиолис — о победе над екатеринбуржцами

«Поздравляю «Уралмаш» с юбилеем». Пистиолис — о победе над екатеринбуржцами
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о победе над «Уралмашем» со счётом 86:64.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
64 : 86
ЦСКА
Москва
Уралмаш: Нэвелс, Пынько, Петенев, Писклов, Новиков, Даглас, Далтон, Халдеев, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Чадов, Антонов, Зайцев, Курбанов, Митрович

«Прежде всего хочу поздравить «Уралмаш» с юбилеем – 10 лет с момента возрождения команды. Во-вторых, хочу поблагодарить тех, кто сегодня приехал в Екатеринбург поддерживать нас. Это для нас очень многое значит.
В первой половине мы позволили сопернику совершить 15 подборов в нападении, но во второй четверти стали играть на нашем щите гораздо лучше. В итоге удалось выиграть сегодня по количеству подборов. Думаю, именно в тот момент, когда мы стали контролировать подбор», — сказал Пистиолис на пресс-конференции после матча.

Материалы по теме
Когда счёт не отображает содержание: ЦСКА пришлось помучиться с «Уралмашем»
Когда счёт не отображает содержание: ЦСКА пришлось помучиться с «Уралмашем»
Материалы по теме
«Непозволительная роскошь». Вергун — о причинах поражения «Уралмаша» в матче с ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android