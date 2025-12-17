«Парма» уверенно обыграла «Мегу» в Basket Cup, нанеся сербам первое поражение в турнире

В среду, 17 декабря, в сербском Белграде на стадионе «Ранко Жеравица Спортс Холл» состоялся очередной матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в котором местная «Мега» принимала клуб «Бетсити Парма». Хозяева площадки уступили гостям из Перми со счётом 79:94 (21:24; 18:23; 26:23; 14:24).

В составе сербского коллектива лучшим стал лёгкий форвард Асим Джулович, на счету которого 15 очков, шесть подборов, три передачи и два перехвата при коэффициенте эффективности «+21».

У пермяков лучшим стал российский центровой Александр Шашков, в его активе девять очков, 12 подборов, пять передач и три перехвата при коэффициенте эффективности «+28».