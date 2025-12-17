Скидки
Партизан Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

«Мега» — «Бетсити Парма», результат матча 17 декабря 2025, счет 79:94, WINLINE Basket Cup – 2025/2026

«Парма» уверенно обыграла «Мегу» в Basket Cup, нанеся сербам первое поражение в турнире


В среду, 17 декабря, в сербском Белграде на стадионе «Ранко Жеравица Спортс Холл» состоялся очередной матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в котором местная «Мега» принимала клуб «Бетсити Парма». Хозяева площадки уступили гостям из Перми со счётом 79:94 (21:24; 18:23; 26:23; 14:24).

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
17 декабря 2025, среда. 21:00 МСК
Мега
Белград
Окончен
79 : 94
Бетсити Парма
Пермь
Мега: Миленкович, Люк, Джулович, Радоичич, Дрезгич, Маркович, Вукчевич, Сиби, Суиго, Сржентич, Гачич, Мушицки
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Сандерс, Ильницкий, Стафеев, Картер, Якушин, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров

В составе сербского коллектива лучшим стал лёгкий форвард Асим Джулович, на счету которого 15 очков, шесть подборов, три передачи и два перехвата при коэффициенте эффективности «+21».

У пермяков лучшим стал российский центровой Александр Шашков, в его активе девять очков, 12 подборов, пять передач и три перехвата при коэффициенте эффективности «+28».

Календарь Вasket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Вasket Cup сезона-2025/2026
