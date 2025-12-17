Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Жальгирис» — «Анадолу Эфес», результат матча 17 декабря 2025, счет 64:87, Евролига – 2025/2026

«Анадолу Эфес» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Жальгирис» в Евролиге
Комментарии

В среду, 17 декабря, в литовском Каунасе на стадионе «Жальгирис Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролига в сезоне-2025/2026, в котором местный «Жальгирис» принимал «Анадолу Эфес». Хозяева площадки со счётом 64:87 (17:28; 18:9; 16:26; 13:24) уступили гостям из Турции.

Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2025, среда. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
64 : 87
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Гедрайтис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Сирвидис, Улановас
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дессерт, Пуарье, Суидер, Мутаф, Йылмаз, Джонс

Наиболее результативным в составе хозяев стал американский разыгрывающий Найджел Уильямс-Госс, на счету которого 11 очков, четыре подбора и три передачи при коэффициенте эффективности «+14».

У гостей наибольшую эффективность продемонстрировал американский защитник Ник Уэйлер-Бэбб, в активе которого семь очков, четыре подбора, 13 передач и три перехвата при коэффициенте эффективности «+21».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android