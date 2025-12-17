«Анадолу Эфес» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Жальгирис» в Евролиге

В среду, 17 декабря, в литовском Каунасе на стадионе «Жальгирис Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролига в сезоне-2025/2026, в котором местный «Жальгирис» принимал «Анадолу Эфес». Хозяева площадки со счётом 64:87 (17:28; 18:9; 16:26; 13:24) уступили гостям из Турции.

Наиболее результативным в составе хозяев стал американский разыгрывающий Найджел Уильямс-Госс, на счету которого 11 очков, четыре подбора и три передачи при коэффициенте эффективности «+14».

У гостей наибольшую эффективность продемонстрировал американский защитник Ник Уэйлер-Бэбб, в активе которого семь очков, четыре подбора, 13 передач и три перехвата при коэффициенте эффективности «+21».