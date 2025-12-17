В среду, 17 декабря, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup состоялся очередной игровой день, в рамках которого была сыграна одна встреча группы А. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Basket Cup. Результаты на 17 декабря:

«Мега» — «Бетсити Парма» — 79:94.

Победа в Белграде позволила пермякам возглавить группу А, сместив с лидирующей позиции сербский коллектив. Теперь на счету «Пармы» и «Меги» две победы при одном поражении в трёх матчах. Третья строчка в группе у ЦСКА, четвёртая — у «Локомотива-Кубань».

В группе В на первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». УНИКС — второй, «Уралмаш» — третий, БК «Игокеа» — на четвёртой строчке.