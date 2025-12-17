Экс-игрок НБА Динвидди не спас «Баварию» от поражения в концовке в матча с АСВЕЛом

В среду, 17 декабря, во французском Виллербане на стадионе «Астробаль» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный АСВЕЛ принимал «Баварию». Хозяева площадки со счётом 76:74 (15:22; 27:16; 9:24; 25:12) обыграли немцев.

В одной из решающих атак в концовке матча экс-игрок НБА Спенсер Динвидди прошёл под кольцо, но не смог реализовать флотер.

В составе хозяев лучшим стал американский защитник Глинн Джувен Уотсон-младший, в его активе 14 очков, три подбора, шесть передач, четыре перехвата, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+20». У «Баварии» самым эффективным стал сербский защитник Стефан Йович, на счету которого 12 очков, четыре подбора, три передачи, три перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+17».