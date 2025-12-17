Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

АСВЕЛ — Бавария, результат матча 17 декабря 2025, счет 76:74, Евролига – 2025/2026

Экс-игрок НБА Динвидди не спас «Баварию» от поражения в концовке в матча с АСВЕЛом
Комментарии

В среду, 17 декабря, во французском Виллербане на стадионе «Астробаль» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный АСВЕЛ принимал «Баварию». Хозяева площадки со счётом 76:74 (15:22; 27:16; 9:24; 25:12) обыграли немцев.

В одной из решающих атак в концовке матча экс-игрок НБА Спенсер Динвидди прошёл под кольцо, но не смог реализовать флотер.

Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2025, среда. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
76 : 74
Бавария
Мюнхен, Германия
АСВЕЛ: Селжас, Атамна, Харрисон, Heurtel, Ажинса, Масса, де Коло, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Траоре
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Фойгтман, Джессап, Лучич, Обст, Йович, Майк, Динвидди, Габриэль, Маккормак

В составе хозяев лучшим стал американский защитник Глинн Джувен Уотсон-младший, в его активе 14 очков, три подбора, шесть передач, четыре перехвата, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+20». У «Баварии» самым эффективным стал сербский защитник Стефан Йович, на счету которого 12 очков, четыре подбора, три передачи, три перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+17».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Анадолу Эфес» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Жальгирис» в Евролиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android