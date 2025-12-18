«Партизан» крупно уступил «Виртусу» и прервал двухматчевую серию побед в Евролиге

В четверг, 18 декабря, в сербском Белграде на стадионе «Белград Арена — Штарк Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный «Партизан» принимал «Виртус». Хозяева площадки с крупным счётом 68:86 (19:24; 18:16; 15:23; 25:12; 16:23) уступили итальянцам.

У сербов отличился немецкий лёгкий форвард Исаак Бонга, на его счету девять очков, шесть подборов и четыре блок-шота при коэффициенте эффективности «+16».

У «Виртуса» лучшим стал американский форвард Деррик Олстон, он заработал 14 очков, сделал три подбора, две передачи, пять перехватов и совершил одну потерю при коэффициенте эффективности «+21».