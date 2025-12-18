Скидки
Партизан — Виртус, результат матча17 декабря 2025, счёт 68:86, Евролига – 2025/2026

«Партизан» крупно уступил «Виртусу» и прервал двухматчевую серию побед в Евролиге
Комментарии

В четверг, 18 декабря, в сербском Белграде на стадионе «Белград Арена — Штарк Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный «Партизан» принимал «Виртус». Хозяева площадки с крупным счётом 68:86 (19:24; 18:16; 15:23; 25:12; 16:23) уступили итальянцам.

Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
68 : 86
Виртус
Болонья, Италия
Партизан: Милтон, Вашингтон, Осетковски, Бошнякович, Маринкович, Браун, Бонга, Лакич, Паркер, Фернанду, Калатес, Джонс
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Ньянг, Смайлагич, Олстон, Хэкетт, Морган, Диарра, Яллов, Диуф, Акеле

У сербов отличился немецкий лёгкий форвард Исаак Бонга, на его счету девять очков, шесть подборов и четыре блок-шота при коэффициенте эффективности «+16».

У «Виртуса» лучшим стал американский форвард Деррик Олстон, он заработал 14 очков, сделал три подбора, две передачи, пять перехватов и совершил одну потерю при коэффициенте эффективности «+21».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

