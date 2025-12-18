21 очко экс-игрока ЦСКА не помогло «Монако» в проигранном матче с «Басконией» в Евролиге

В четверг, 18 декабря, в испанской Витории на стадионе «Фернандо Буэса» завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором местная «Баскония» принимала «Монако». Хозяева площадки с крупным счётом 85:73 (17:14; 26:20; 19:21; 23:18) обыграли монегасков.

В составе хозяев лучшим стал американский защитник Трент Форрест, который набрал 17 очков, сделал семь подборов, пять передач, один перехват, три потери и два блок-шота при коэффициенте эффективности «+27».

У гостей же лучшим стал экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс 21 очко, в его активе пять подборов, пять передач, три перехвата, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+21».