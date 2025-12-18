Скидки
Евролига – 2025/2026: результаты на 17 декабря, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей на 17 декабря
Комментарии

В среду, 17 декабря, в регулярном чемпионате Евролига сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли увидеть четыре матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты на 17 декабря:

«Жальгирис» — «Анадолу Эфес» 64:87;
АСВЕЛ — «Бавария» — 76:74;
«Партизан» — «Виртус» Болонья — 68:86;
«Баскония» — «Монако» — 85:73.

После 16 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Еврокубка — «Хапоэль» из Тель-Авива. У израильтян 14 побед и два поражения. На второй строчке — «Барселона» (11 побед и пять поражений).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
21 очко экс-игрока ЦСКА не помогло «Монако» в проигранном матче с «Басконией» в Евролиге
