Еврокубок: результаты матчей на 17 декабря

В среду, 17 декабря, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли увидеть шесть матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Еврокубок. Результаты на 17 декабря:

«У-БТ» — «Нептунас» — 118:97;

«Тюрк Телеком» — «Бурк» — 76:80;

«Паниониос» — «Ратиофарм Ульм» — 69:94;

«Шлёнск» — «Манреза» — 90:96;

«Гамбург Тауэрс» — «Арис» — 89:92;

«Умана Рейер» — «Бахчешехир» — 94:85.

Лидером группы А является иерусалимский «Хапоэль», у которого девять побед и два поражения в 11 матчах. Лидер группы В — «Бурк», у клуба девять побед и два поражения.