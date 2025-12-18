Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок – 2025/2026: результаты на 17 декабря, календарь, таблица

Еврокубок: результаты матчей на 17 декабря
Комментарии

В среду, 17 декабря, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли увидеть шесть матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Еврокубок. Результаты на 17 декабря:

«У-БТ» — «Нептунас» — 118:97;
«Тюрк Телеком» — «Бурк» — 76:80;
«Паниониос» — «Ратиофарм Ульм» — 69:94;
«Шлёнск» — «Манреза» — 90:96;
«Гамбург Тауэрс» — «Арис» — 89:92;
«Умана Рейер» — «Бахчешехир» — 94:85.

Лидером группы А является иерусалимский «Хапоэль», у которого девять побед и два поражения в 11 матчах. Лидер группы В — «Бурк», у клуба девять побед и два поражения.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Материалы по теме
21 очко экс-игрока ЦСКА не помогло «Монако» в проигранном матче с «Басконией» в Евролиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android