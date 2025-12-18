Скидки
«Нет лёгких побед вообще». Экс-игрок Евролиги высказался об уровне Единой лиги

Комментарии

Защитник «Бетсити Пармы» Джален Адамс поделился мнением о конкурентоспособности Единой лиги ВТБ, отметив высокий уровень борьбы и отсутствие лёгких матчей вне зависимости от состава соперников.

«Когда смотришь матч дома, ты не смотришь все 40 минут от начала до конца. Можешь отвлечься и пойти заняться чем-то. И это выглядит как: «Окей, эта команда должна выиграть». Но когда ты действительно в игре — всё совсем по-другому. Мне всё равно, выиграем ли мы с разницей в 20 очков или в два, — в этой лиге победу нужно заслужить, это точно.

Причём речь идёт о каждой команде в лиге. Не имеет значения, это команда с легионерами или полностью русскими игроками — они все хороши. Так что здесь нет лёгких побед вообще, ни с одной командой. Мы уже сыграли почти со всеми, кроме «Енисея», но каждая игра для нас была в борьбе все 40 минут, это точно», — сказал Адамс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Ранее Адамс выступал в Евролиге, представляя «Маккаби» Тель-Авив.

Читайте интервью защитника «Пармы» Джалена Адамса на «Чемпионате».
