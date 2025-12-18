Скидки
Баскетбол

«Это точно будет его лига». Легионер «Пармы» высказался о перспективных россиянах

«Это точно будет его лига». Легионер «Пармы» высказался о перспективных россиянах
Американский легионер «Бетсити Пармы» Джален Адамс высоко оценил потенциал молодых российских игроков команды, отдельно отметив их отношение к работе, готовность учиться и перспективы роста в Единой лиге ВТБ.

«Свинин и Фирсов очень хороши, они потрясающие. И вне игры, вне площадки они отличные ребята. Слушают тренера. Слушают своих партнёров по команде. Они готовы учиться, принимают советы, и это хорошо для молодых игроков. А выходя на площадку — они голодные до игры.

Они хотят показать результат. Им нужно показать, что они уже умеют и могут дать команде. Фирсов — он зверь. В защите он пытается заблокировать все броски. Забивает сверху при любой возможности, так что у него хороший спортивный менталитет. А Лев с такими природными данными, как только он станет немного сильнее и агрессивнее, это точно будет его лига. У него есть навыки, есть бросок, есть атлетизм.

Он может вести мяч через всю площадку. Он также может врываться, поймать мяч в углу и бросать трёхочковые. Он может забивать сверху. Так что, я думаю, у него много потенциала, который скоро будет раскрыт. И он точно будет опасным для соперников игроком», — сказал Адамс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью защитника «Пармы» Джалена Адамса на «Чемпионате».
