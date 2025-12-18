«Немного нервничал». Легионер «Пармы» Адамс — о переезде в Россию

Защитник «Бетсити Пармы» Джален Адамс рассказал о первых сомнениях перед переездом в Россию и реакции на интерес клуба. Также американский спортсмен вспомнил, как общение с игроками, уже имевшими опыт выступлений в Единой лиге ВТБ, помогло ему принять решение.

«Я точно немного нервничал поначалу, когда получил звонок, и мой агент сказал, что мной заинтересовалась команда из России. Моей первой реакцией было: «Ни за что, я не поеду в Россию, мне всё равно, что ты скажешь, я не поеду». Но потом, когда я пообщался с другими игроками, например с Виктором Сандерсом или Ксэвьером Ратэн-Мэйсом, которые имели опыт игры здесь, они ответили, что в России всё нормально, здесь так же, как и везде, единственный нюанс — здесь очень холодно, но я из Бостона, там тоже холодно, поэтому я привык к такому.

Когда я приехал в Россию, лично убедился в том, что всё, что они говорили, правда. Кстати, я также говорил и с Ройсом Хэммом, который играл здесь, и он сказал, что вообще хотел бы вернуться в Пермь, что это отличный город, он очень полюбил пермских болельщиков и ему в целом понравилось отношение. Так что я точно стал ждать момент приезда в Пермь с нетерпением», — сказал Адамс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью защитника «Пармы» Джалена Адамса на «Чемпионате».

