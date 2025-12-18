«Он может делать всё». Легионер «Пармы» Адамс назвал своего кумира из НБА

Защитник «Бетсити Пармы» Джален Адамс рассказал, какого игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) считает своим кумиром, а также вспомнил команду, которая повлияла на его любовь к баскетболу.

«Это Кевин Дюрант. Хотел бы я быть ростом семь футов, но, к сожалению, я не такой. Но то, как он играет в баскетбол… он может делать всё и делает это на очень высоком уровне, я его очень уважаю. А моя любимая команда — «Бостон Селтикс», я ведь оттуда.

Они очень нравились, когда там были Рэджон Рондо, Рэй Аллен, Пол Пирс, Кевин Гарнетт. Когда была та команда, город был совершенно другим. Этот состав команды точно многое значил для города и для меня», — сказал Адамс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью защитника «Пармы» Джалена Адамса на «Чемпионате».

