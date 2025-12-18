Скидки
Джален Адамс сравнил Единую лигу и Евролигу

Джален Адамс сравнил Единую лигу и Евролигу
Комментарии

Американский защитник «Бетсити Пармы» Джален Адамс сравнил уровень Единой лиги ВТБ и Евролиги, отметив небольшое преимущество последней за счёт глубины составов. При этом спортсмен подчеркнул высокую конкурентоспособность и потенциал команд лиги ВТБ.

«Евролига имеет небольшое преимущество. И единственная причина, по которой я так говорю, это просто потому, что там большое количество опытных игроков. Предположим, у тебя есть ростер из 12-13 парней, 10 из них, может, даже 11-12, это такие игроки, которые легко могли бы быть в стартовой пятёрке во многих других командах.

Если бы они пошли играть куда-то ещё в Европе или если бы перешли в другую команду Еврокубка, они могли бы быть лидерами. Я бы сказал, в Единой лиге есть некоторые команды, которые такие же, они действительно хороши от начала и до конца. Но, я думаю, в ВТБ гораздо больше молодых игроков, которые действительно хороши. Парни в «Локо» очень хороши. Молодые ребята в нашей команде.

Так что, я думаю, эта лига очень хороша, конкурентна, не пойми меня неправильно. И, я думаю, как мы уже видели ранее, ЦСКА обыграл многие команды Евролиги. Так что точно есть некоторые команды в ВТБ, которые могут поехать и обыграть команды Евролиги», — сказал Адамс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью защитника «Пармы» Джалена Адамса на «Чемпионате».
