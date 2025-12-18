Скидки
Владимир Гомельский высказался о причинах травм у игроков УНИКСа

Комментарии

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно причины травм в казанском УНИКСе.

– Каждый год при Перасовиче повторятся одно и то же: куча травмированных игроков… это совпадение, невезение или в этом есть какая-то закономерность?
– Травмы получают разные игроки, сами травмы разные. Какая здесь может быть закономерность? Баскетбол — травмоопасный вид спорта. Во всех командах, во всех лигах и чемпионатах, при всех тренерах какие-то игроки получают травмы, – написал Гомельский.

В настоящий момент УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе 13 побед и два поражения.

