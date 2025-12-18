В ночь с 17 на 18 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли два матча регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 18 декабря:
«Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлиз» — 110:116;
«Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс» — 127:111.
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, который набрал 32 очка, добив к ним один подбор и пять ассистов.
Видео: Донован Митчелл пообщался с Дэвидом Бекхэмом после матча НБА