Евролига: расписание матчей на 18 декабря

В четверг, 18 декабря, в регулярном чемпионате Евролига сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Результаты на 18 декабря:

22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Валенсия»;

22:15 мск — «Панатинаикос» — «Хапоэль» Тель-Авив;

22:30 мск — «Олимпия» Милан — «Фенербахче»;

22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Париж».

После 16 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Еврокубка — «Хапоэль» из Тель-Авива. У израильтян 14 побед и два поражения. На второй строчке — «Барселона» (11 побед и пять поражений).