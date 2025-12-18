Скидки
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 18 декабря

Евролига: расписание матчей на 18 декабря
Комментарии

В четверг, 18 декабря, в регулярном чемпионате Евролига сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Результаты на 18 декабря:

22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Валенсия»;
22:15 мск — «Панатинаикос» — «Хапоэль» Тель-Авив;
22:30 мск — «Олимпия» Милан — «Фенербахче»;
22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Париж».

После 16 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Еврокубка — «Хапоэль» из Тель-Авива. У израильтян 14 побед и два поражения. На второй строчке — «Барселона» (11 побед и пять поражений).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
