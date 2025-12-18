Скидки
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Пашутин прокомментировал победу «Пармы» над «Мегой» в Basket Cup
Главный тренер команды «Бетсити Парма» Евгений Пашутин высказался в победе своих подопечных в матче WINLINE Basket Cup 2025 с сербской «Мегой» со счётом 94:79.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
17 декабря 2025, среда. 21:00 МСК
Мега
Белград
Окончен
79 : 94
Бетсити Парма
Пермь
Мега: Маркович - 18, Джулович - 15, Дрезгич - 14, Суиго - 11, Люк - 8, Гачич - 7, Радоичич - 6, Миленкович, Вукчевич, Сиби, Сржентич, Мушицки
Бетсити Парма: Адамс - 23, Картер - 17, Фирсов - 11, Адамс - 10, Шашков - 9, Сандерс - 8, Свинин - 7, Ильницкий - 6, Захаров - 3, Стафеев, Якушин, Егоров

«Спасибо всем за отличную организацию матча. Команда показала качественную защиту, мы контролировали ритм игры и хорошо смотрелись в нападении. Нам удалось исправить ошибки предыдущих матчей, но впереди ещё много работы — есть куда расти и к чему стремиться. На очереди выездная игра с «Уралмашем» 21 декабря», — сказал Пашутин на пресс-конференции.

После победы над сербским коллективом пермские баскетболисты сместили «Мегу» с первого места в группе А.

