Пашутин прокомментировал победу «Пармы» над «Мегой» в Basket Cup

Главный тренер команды «Бетсити Парма» Евгений Пашутин высказался в победе своих подопечных в матче WINLINE Basket Cup 2025 с сербской «Мегой» со счётом 94:79.

«Спасибо всем за отличную организацию матча. Команда показала качественную защиту, мы контролировали ритм игры и хорошо смотрелись в нападении. Нам удалось исправить ошибки предыдущих матчей, но впереди ещё много работы — есть куда расти и к чему стремиться. На очереди выездная игра с «Уралмашем» 21 декабря», — сказал Пашутин на пресс-конференции.

После победы над сербским коллективом пермские баскетболисты сместили «Мегу» с первого места в группе А.