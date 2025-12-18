Тренер «Бруклина» пошутил после разгрома «Милуоки», при котором его не было на скамейке

Главный тренер команды НБА «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал разгромную победу над «Милуоки Бакс» (127:82) в матче, который специалист пропустил, оставшись дома с женой и двумя детьми.

«Если мне придётся пропустить ещё одну игру, а они будут играть так же хорошо, я сделаю всё возможное для команды (смеётся). Мы все четверо болели за наших ребят, тренеров и всех остальных. Так что таким образом мы выражали свою любовь.

[Мне понравилась] реакция каждого, его позитивная энергия и готовность принимать правильные решения. Девять игроков с двузначными показателями — это большой рост, хорошее развитие — многое из того, что мы хотим делать постоянно», — приводит слова Фернандеса издание New York Post.