Баскетбол

Тренер «Бруклина» пошутил после разгрома «Милуоки», при котором его не было на скамейке

Тренер «Бруклина» пошутил после разгрома «Милуоки», при котором его не было на скамейке
Комментарии

Главный тренер команды НБА «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал разгромную победу над «Милуоки Бакс» (127:82) в матче, который специалист пропустил, оставшись дома с женой и двумя детьми.

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
127 : 82
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Дёмин - 17, Клауни - 16, Мартин - 14, Пауэлл - 13, Мэнн - 12, Портер - 12, Уильямс - 10, Шарп - 10, Клэкстон - 10, Вульф - 8, Уилсон - 5, Траоре
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 20, Кузма - 13, Роллинз - 11, Портис - 10, Тёрнер - 9, Симс - 7, Портер - 5, Харрис - 3, Джексон - 2, Энтони - 2, Коффи, Нэнс, Адетокунбо

«Если мне придётся пропустить ещё одну игру, а они будут играть так же хорошо, я сделаю всё возможное для команды (смеётся). Мы все четверо болели за наших ребят, тренеров и всех остальных. Так что таким образом мы выражали свою любовь.

[Мне понравилась] реакция каждого, его позитивная энергия и готовность принимать правильные решения. Девять игроков с двузначными показателями — это большой рост, хорошее развитие — многое из того, что мы хотим делать постоянно», — приводит слова Фернандеса издание New York Post.

