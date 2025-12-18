Секулич назвал, что сделало его счастливым после победы над «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных над «Локомотивом-Кубань» (98:69) в матче Единой лиги ВТБ.

«Для нас это был очень важный матч по нескольким причинам, но самая главная – мы хотим продолжать расти, хотим показать, как мы прогрессируем, как начинаем играть лучше. Мы контролировали игру с самого начала. До этого они показывали хороший баскетбол, были близки к победе над ЦСКА дома, у них были большие матчи и громкие победы.

Это отличная работа тренерского штаба – то, как мы подготовились к игре, как свою работу выполнили мои ассистенты. Но самое важное, что делает меня счастливым и придаёт уверенности на оставшуюся часть сезона, – раньше в каждом матче у нас были большие взлёты и спады. Сейчас мы свели эти спады к минимуму, и, надеюсь, сможем продолжать в том же духе и расти как команда», — сказал Секулич на пресс-конференции после матча.