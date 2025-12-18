Скидки
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Секулич назвал, что сделало его счастливым после победы над «Локомотивом-Кубань»

Секулич назвал, что сделало его счастливым после победы над «Локомотивом-Кубань»
Главный тренер «Зенита» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных над «Локомотивом-Кубань» (98:69) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
98 : 69
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер - 25, Шаманич - 18, Мартюк - 17, Рэндольф - 12, Димитриевич - 12, Емченко - 5, Вонле - 4, Карасёв - 3, Жбанов - 2, Щербенев, Узинский, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Ищенко - 13, Хантер - 12, Джонсон - 10, Квитковских - 9, Мур - 8, Миллер - 7, Мартин - 4, Темиров - 3, Самойленко - 2, Попов - 1, Робертсон, Коновалов

«Для нас это был очень важный матч по нескольким причинам, но самая главная – мы хотим продолжать расти, хотим показать, как мы прогрессируем, как начинаем играть лучше. Мы контролировали игру с самого начала. До этого они показывали хороший баскетбол, были близки к победе над ЦСКА дома, у них были большие матчи и громкие победы.

Это отличная работа тренерского штаба – то, как мы подготовились к игре, как свою работу выполнили мои ассистенты. Но самое важное, что делает меня счастливым и придаёт уверенности на оставшуюся часть сезона, – раньше в каждом матче у нас были большие взлёты и спады. Сейчас мы свели эти спады к минимуму, и, надеюсь, сможем продолжать в том же духе и расти как команда», — сказал Секулич на пресс-конференции после матча.

