«Тяжело комментировать эти игры». Юдин — о крупном поражении «Локо» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин высказался после крупного поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (69:98).

«Вы видели сами. Тяжело, наверное, мне комментировать эти игры. Очень мало получалось с самого начала. К сожалению, третью игру начинаем очень мягко, очень медленно, чем того хотелось бы, чем нужно, чтобы побеждать в таких играх. И сегодняшняя игра лишний раз тому подтверждение, что какую-то борьбу мы начинаем показывать после перерыва, по разным причинам», — сказал Юдин на пресс-конференции.

После 16 матчей краснодарцы занимают четвёртое место — 10 побед при шести поражениях.