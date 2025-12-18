Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Тяжело комментировать эти игры». Юдин — о крупном поражении «Локо» в матче с «Зенитом»

Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин высказался после крупного поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (69:98).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
98 : 69
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер - 25, Шаманич - 18, Мартюк - 17, Рэндольф - 12, Димитриевич - 12, Емченко - 5, Вонле - 4, Карасёв - 3, Жбанов - 2, Щербенев, Узинский, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Ищенко - 13, Хантер - 12, Джонсон - 10, Квитковских - 9, Мур - 8, Миллер - 7, Мартин - 4, Темиров - 3, Самойленко - 2, Попов - 1, Робертсон, Коновалов

«Вы видели сами. Тяжело, наверное, мне комментировать эти игры. Очень мало получалось с самого начала. К сожалению, третью игру начинаем очень мягко, очень медленно, чем того хотелось бы, чем нужно, чтобы побеждать в таких играх. И сегодняшняя игра лишний раз тому подтверждение, что какую-то борьбу мы начинаем показывать после перерыва, по разным причинам», — сказал Юдин на пресс-конференции.

После 16 матчей краснодарцы занимают четвёртое место — 10 побед при шести поражениях.

Комментарии
