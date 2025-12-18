Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Барселона» примет «Маккаби» Тель-Авив без зрителей из-за соображений безопасности

Комментарии

Матч 20-го тура Евролиги сезона-2025/2026 между «Барселоной» и «Маккаби» Тель-Авив пройдёт без зрителей на трибунах.

Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
06 января 2026, вторник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
«Барселона» настоящим объявляет, что матч 20-го тура Евролиги, в котором команда должна встретиться с «Маккаби» из Тель-Авива на стадионе «Палау Блауграна» 6 января, будет сыгран за закрытыми дверями.

Клуб принял это решение после соответствующей оценки, связанной с тем, что матч был отнесён к категории повышенного риска, и об этом было сообщено в каталонскую полицию с целью гарантировать безопасность всех участников, а также надлежащее проведение мероприятия в соответствии с мерами, уже принятыми другими командами Евролиги в этом сезоне.

Клуб вернёт пропорциональную стоимость билета всем владельцам баскетбольных абонементов на сезон-2025/2026, с возможностью вычета этой суммы при продлении абонемента на следующий сезон. В случае индивидуальной покупки билетов клуб вернёт полную сумму», — говорится в пресс-релизе клуба.

