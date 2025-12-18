Скидки
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол

Елевич объяснил, благодаря чему «Зенит» победил «Локомотив-Кубань»

Елевич объяснил, благодаря чему «Зенит» победил «Локомотив-Кубань»
Комментарии

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич прокомментировал крупную победу санкт-петербургского «Зенита» над краснодарским «Локомотивом-Кубань» (98:69) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
98 : 69
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер - 25, Шаманич - 18, Мартюк - 17, Рэндольф - 12, Димитриевич - 12, Емченко - 5, Вонле - 4, Карасёв - 3, Жбанов - 2, Щербенев, Узинский, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Ищенко - 13, Хантер - 12, Джонсон - 10, Квитковских - 9, Мур - 8, Миллер - 7, Мартин - 4, Темиров - 3, Самойленко - 2, Попов - 1, Робертсон, Коновалов

«Зенит» прекрасно проявил себя в матче с «Локомотивом‑Кубань». Команда сконцентрированно действовала в защите и нападении, проводила прекрасные атаки и заслуженно победила с такой большой разницей в счёте. Но самое важное, что тренерский штаб тактически действовал очень правильно: Секулич грамотно использовал глубину состава своей команды», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

После этой победы «Зенит» закрепился на третьей строчке — 11 побед при пяти поражениях.

Комментарии
