Елевич объяснил, благодаря чему «Зенит» победил «Локомотив-Кубань»

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич прокомментировал крупную победу санкт-петербургского «Зенита» над краснодарским «Локомотивом-Кубань» (98:69) в матче Единой лиги ВТБ.

«Зенит» прекрасно проявил себя в матче с «Локомотивом‑Кубань». Команда сконцентрированно действовала в защите и нападении, проводила прекрасные атаки и заслуженно победила с такой большой разницей в счёте. Но самое важное, что тренерский штаб тактически действовал очень правильно: Секулич грамотно использовал глубину состава своей команды», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

После этой победы «Зенит» закрепился на третьей строчке — 11 побед при пяти поражениях.