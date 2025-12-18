«Дело не только в нём, но играет прекрасно». Секулич — о результативности Емченко

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич после крупной победы над «Локомотивом-Кубань» (98:69) в Единой лиге ВТБ высказался о защитнике санкт-петербургского клуба Владиславе Емченко.

— Емченко — джокер и секретное оружие команды в этом сезоне?

— Ты всегда желаешь того, чтобы твоя команда забивала как можно больше. Особенно из‑за дуги. Броски издали нам удаются неплохо. Но я верю, что для достижения высокого процента попаданий из‑за дуги надо не просто иметь качественных шутеров, но и иметь качественных игроков рядом с шутерами. Создание возможности для броска и выбор самого броска также являются частью успеха.

Дело не только в нём, но да, Ема играет прекрасно. Повторю, дело не только в Еме, это командная работа. Команда выполняет на паркете правильные вещи, создаёт место для броска. И если бросает Ема — это хорошо, если кто‑то другой, тоже здорово, — приводит слова Секулича «Матч ТВ».