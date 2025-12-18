Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Панатинаикос Афины — Хапоэль Тель-Авив — во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию

«Панатинаикос» — «Хапоэль»: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию
Комментарии

В четверг, 18 декабря, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт встреча с участием греческого клуба «Панатинаикос» и действующего чемпиона Еврокубка «Хапоэля» из Тель-Авива. Матч начнётся в 22:15 мск.

Права на трансляцию матча Евролиги «Панатинаикос» — «Хапоэль» Тель-Авив в России принадлежат Okko.
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
18 декабря 2025, четверг. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 16 матчей «Хапоэль» из Тель-Авива возглавляет турнирную таблицу. У израильтян 14 побед и два поражения. На второй строчке — «Барселона» (11 побед и пять поражений). У «Панатинаикоса» 10 побед при шести поражениях и четвёртое место.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Парма» чувствует себя непобедимой». Джален Адамс — об НБА, Евролиге и Единой лиге
Эксклюзив
«Парма» чувствует себя непобедимой». Джален Адамс — об НБА, Евролиге и Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android