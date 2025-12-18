«Панатинаикос» — «Хапоэль»: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию

В четверг, 18 декабря, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт встреча с участием греческого клуба «Панатинаикос» и действующего чемпиона Еврокубка «Хапоэля» из Тель-Авива. Матч начнётся в 22:15 мск.

После 16 матчей «Хапоэль» из Тель-Авива возглавляет турнирную таблицу. У израильтян 14 побед и два поражения. На второй строчке — «Барселона» (11 побед и пять поражений). У «Панатинаикоса» 10 побед при шести поражениях и четвёртое место.