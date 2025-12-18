Скидки
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

«Сокращение коснётся каждого проекта». Кириленко — о сниженных выплатах от букмекеров

Комментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о будущем российского баскетбола после сокращений выплат от букмекеров из-за изменений налогового законодательства.

«Доля отчислений и спонсорских контрактов в РФБ — примерно 70%. Это были и отчисления, и два наших контракта — с «Фонбет» и Winline. Сумма внушительная! Мы очень благодарны партнёрам, многое удалось сделать для развития баскетбола благодаря их помощи и отчислениям. Мы уже разговаривали с нашими партнёрами. Мы абсолютно понимаем их ситуацию, принимаем её. На сегодняшний день никто из наших спонсоров не отказался от дальнейшего сотрудничества с РФБ, но так или иначе мы ищем совместные компромиссы. К сожалению, их придётся находить. Это будет касаться и суммы контрактов, и сроков.

Сейчас начал работу Российский спортивный фонд, мы собираем документы, будем подаваться, когда будет результат, сможем оценить. Пока говорить преждевременно. Если говорить о поступлениях от новых спонсоров, то сейчас идёт активное обсуждение о возвращении пивных компаний в спорт. Это может, по моему мнению, исправить ситуацию, привлечь дополнительные деньги в спорт.

Как я уже говорил ранее, наше стремительное развитие последних лет, все наши проекты, от «тихого! баскетбола» до «Минибаскета», инфраструктурные проекты, гранты регионам и многое другое — это результаты от отчислений, от спонсорских контрактов. Сейчас мы как раз занимаемся вёрсткой нового бюджета. Сокращение коснётся каждого проекта. Но и придётся полностью отказаться от некоторых. Это очень неприятно, это больно, но это сделать необходимо. Сейчас мы живём в новых реалиях. Но, уверен, мы справимся», — приводит слова Кириленко РБК.

