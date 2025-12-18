Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Нью-Йорк Никс» за победу в Кубке НБА получил 84,9% от своего годичного контракта

Игрок «Нью-Йорк Никс» за победу в Кубке НБА получил 84,9% от своего годичного контракта
Комментарии

24-летний американский профессиональный баскетболист Кевин Маккалар-младший, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» на позиции атакующего защитника, после победы в финале Кубка НБА над «Сан-Антонио Спёрс» (124:113) получил сумму призовых, составляющую 84,9% от его годичного контракта.

За победу в турнире каждый игрок из состава триумфаторов получил $ 530 тыс. Маккалар перед началом сезона-2025/2026 подписал с коллективом из Нью-Йорка двусторонний контракт для выступления в Лиге развития, по которому за этот год он получит $ 636 тыс.

В данный момент «Никс» идут на второй строчке Восточной конференции.

Материалы по теме
«Нью‑Йорк» взял Кубок НБА — 2025. Вембаньяма провалил финал и признался в личном горе
«Нью‑Йорк» взял Кубок НБА — 2025. Вембаньяма провалил финал и признался в личном горе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android