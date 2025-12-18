Игрок «Нью-Йорк Никс» за победу в Кубке НБА получил 84,9% от своего годичного контракта

24-летний американский профессиональный баскетболист Кевин Маккалар-младший, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» на позиции атакующего защитника, после победы в финале Кубка НБА над «Сан-Антонио Спёрс» (124:113) получил сумму призовых, составляющую 84,9% от его годичного контракта.

За победу в турнире каждый игрок из состава триумфаторов получил $ 530 тыс. Маккалар перед началом сезона-2025/2026 подписал с коллективом из Нью-Йорка двусторонний контракт для выступления в Лиге развития, по которому за этот год он получит $ 636 тыс.

В данный момент «Никс» идут на второй строчке Восточной конференции.