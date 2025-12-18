Скидки
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

«Паскуаль знал, о чём говорил». Секулич — о работе с Воронцевичем

«Паскуаль знал, о чём говорил». Секулич — о работе с Воронцевичем
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич высказался о работе с Андреем Воронцевичем после победы над «Локомотивом-Кубань» (98:69) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
98 : 69
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер - 25, Шаманич - 18, Мартюк - 17, Рэндольф - 12, Димитриевич - 12, Емченко - 5, Вонле - 4, Карасёв - 3, Жбанов - 2, Щербенев, Узинский, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Ищенко - 13, Хантер - 12, Джонсон - 10, Квитковских - 9, Мур - 8, Миллер - 7, Мартин - 4, Темиров - 3, Самойленко - 2, Попов - 1, Робертсон, Коновалов

— Как вам работается с Андреем [Воронцевичем]? Что это за игрок для вас? Тем более с учётом того, что ваш предшественник говорил, что мечтал поработать с этим игроком.
— Думаю, Хави Паскуаль прекрасно знал, о чём говорил, и я могу сказать то же самое. Воронцевич — игрок с потрясающей карьерой, множеством титулов, он знает, что нужно делать, чтобы играть правильно и выигрывать матчи. Он отлично адаптировался к ситуации, и его влияние на команду огромно, даже несмотря на то, что сегодня он не набрал очков. Дело не в набранных очках, а в победах.

— Ожидали ли вы, что в четвёртой четверти «Локомотив» станет играть жёстче, чем в предыдущие три, особенно против игроков задней линии? Стоило ли их поберечь — Нено, Трента, как вы считаете?
— Мы бы дали игрокам отдохнуть, если бы они устали, но при этом мы стараемся следить за игровым временем. Никто не превысил отметку в 30 минут, и я считаю, что это тоже важно на дистанции сезона. Решения, которые мы приняли в концовке, были моими. Я выбрал именно этот состав, потому что считал его лучшим для команды в тот момент, — приводит слова Секулича пресс-служба команды.

Комментарии
