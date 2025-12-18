Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

236-сантиметровый центровой стал самым высоким игроком в истории NCAA, забившим данк

236-сантиметровый центровой стал самым высоким игроком в истории NCAA, забившим данк
Комментарии

19-летний канадский центровой Оливье Риу установил очередной исторический рекорд в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), став самым высоким игроком в истории турнира, который забросил с игры, исполнив слэм-данк.

Рост Риу на момент установления рекорда составил 236 см, и баскетболист является самым высоким игроком в истории американского студенческого спорта.

Канадский центровой выступает за команду «Флорида Гэйторс». В ночь на 18 декабря его клуб разгромил «Сент-Фрэнсис Ред Флэш» со счётом 102:61. Оливье провёл на паркете две минуты, и этот данк стал единственным результативным действием для канадца.

Материалы по теме
236 см в 18 лет! Невероятный гигант стал ещё выше
236 см в 18 лет! Невероятный гигант стал ещё выше
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android