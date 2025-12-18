«Смысл играть, если боишься соперника?» 20-летний Ищенко — о выступлении в Единой лиге

20-летний российский защитник команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко высказался после крупного поражения в матче с «Зенитом» (69:98).

— В чём, на ваш взгляд, причина такого результата?

— Сложно сказать, я не знаю, почему мы так начинаем уже в который раз. Почему-то просыпаемся только во второй половине.

— Вам всего 20 лет, но вы не боитесь на равных противостоять таким опытным игрокам, как Ноа Вонле, Лука Шаманич. За счёт чего вам это удаётся?

— А какой смысл играть в баскетбол, если ты боишься соперника? Возраст, статус – это всё есть только за пределами площадки, а если ты вышел, взял мяч, то надо доказывать, что ты чего-то стоишь. Другое дело, что это не всегда получается…

— Серия из трёх поражений будет как-то на вас давить или вы быстро отходите от неудач?

— Будем исправлять отношение, постараемся в следующем матче в Нижнем Новгороде начать правильно. Три поражения подряд – это не совсем то, на что мы рассчитывали на этом отрезке, — приводит слова Ищенко пресс-служба команды.