Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

«Смысл играть, если боишься соперника?» 20-летний Ищенко — о выступлении в Единой лиге

Комментарии

20-летний российский защитник команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко высказался после крупного поражения в матче с «Зенитом» (69:98).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
98 : 69
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер - 25, Шаманич - 18, Мартюк - 17, Рэндольф - 12, Димитриевич - 12, Емченко - 5, Вонле - 4, Карасёв - 3, Жбанов - 2, Щербенев, Узинский, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Ищенко - 13, Хантер - 12, Джонсон - 10, Квитковских - 9, Мур - 8, Миллер - 7, Мартин - 4, Темиров - 3, Самойленко - 2, Попов - 1, Робертсон, Коновалов

— В чём, на ваш взгляд, причина такого результата?
— Сложно сказать, я не знаю, почему мы так начинаем уже в который раз. Почему-то просыпаемся только во второй половине.

— Вам всего 20 лет, но вы не боитесь на равных противостоять таким опытным игрокам, как Ноа Вонле, Лука Шаманич. За счёт чего вам это удаётся?
— А какой смысл играть в баскетбол, если ты боишься соперника? Возраст, статус – это всё есть только за пределами площадки, а если ты вышел, взял мяч, то надо доказывать, что ты чего-то стоишь. Другое дело, что это не всегда получается…

— Серия из трёх поражений будет как-то на вас давить или вы быстро отходите от неудач?
— Будем исправлять отношение, постараемся в следующем матче в Нижнем Новгороде начать правильно. Три поражения подряд – это не совсем то, на что мы рассчитывали на этом отрезке, — приводит слова Ищенко пресс-служба команды.

