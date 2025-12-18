Скидки
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол

«Король Парижа». Разыгрывающий «Зенита» Емченко — о четырёх отбитых пенальти Сафоновым
Комментарии

Разыгрывающий БК «Зенит» Владислав Емченко высказался об отражённых пенальти голкипером французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». «Пари Сен-Жермен» выиграл в серии пенальти со счётом 2:1. Игровое время матча завершилось вничью — 1:1. Сафонов отразил четыре пенальти подряд.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«А ещё поздравляю моего друга Матвея Сафонова с завоеванием Межконтинентального кубка! Четыре пенальти отразил Король Парижа. Так держать. Скоро разыграем для вас сувениры прямиком из столицы Франции», — написал Емченко в своём телеграм-канале, прикрепив к сообщению совместные фото с Матвеем.

Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год:

