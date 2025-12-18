Игрок «Зенита» Ненад Димитриевич объяснил разгромную победу в матче с «Локомотивом»

Разыгрывающий «Зенита» Ненад Димитриевич поделился мнением о победе в матче Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (98:69). Северомакедонский спортсмен в этой встрече оформил свой первый дабл-дабл в составе сине-бело-голубых — 12 очков, 10 передач, а также три подбора.

«Да, это очень важная победа для нас, чтобы показать, что мы можем обыгрывать команды из топ-4. Это наша первая победа над ними. Поэтому для нас важно продолжать прогрессировать и обрести уверенность перед серьёзным матчем в субботу.

Ожидал ли, что будет так легко во встрече с «Локомотивом», который каждый год входит в топ-4? Мы хотели хорошо начать матч. Мы понимали, насколько важно задать нужный тон игре, и я рад, что у нас это получилось. Думаю, мы отлично сыграли в командный баскетбол: делились мячом, находили открытые броски и проходы под кольцо. Именно поэтому всё сложилось так, как сложилось — мы играли неэгоистично. Мы стараемся находить лучший вариант для атаки и действуем с большой энергией и концентрацией. Если мы сможем продолжать играть в таком ключе, думаю, нас ждёт хороший сезон», — приводит слова Димитриевича пресс-служба «Зенита».

