Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Зенита» Ненад Димитриевич объяснил разгромную победу в матче с «Локомотивом»

Игрок «Зенита» Ненад Димитриевич объяснил разгромную победу в матче с «Локомотивом»
Комментарии

Разыгрывающий «Зенита» Ненад Димитриевич поделился мнением о победе в матче Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (98:69). Северомакедонский спортсмен в этой встрече оформил свой первый дабл-дабл в составе сине-бело-голубых — 12 очков, 10 передач, а также три подбора.

«Да, это очень важная победа для нас, чтобы показать, что мы можем обыгрывать команды из топ-4. Это наша первая победа над ними. Поэтому для нас важно продолжать прогрессировать и обрести уверенность перед серьёзным матчем в субботу.

Ожидал ли, что будет так легко во встрече с «Локомотивом», который каждый год входит в топ-4? Мы хотели хорошо начать матч. Мы понимали, насколько важно задать нужный тон игре, и я рад, что у нас это получилось. Думаю, мы отлично сыграли в командный баскетбол: делились мячом, находили открытые броски и проходы под кольцо. Именно поэтому всё сложилось так, как сложилось — мы играли неэгоистично. Мы стараемся находить лучший вариант для атаки и действуем с большой энергией и концентрацией. Если мы сможем продолжать играть в таком ключе, думаю, нас ждёт хороший сезон», — приводит слова Димитриевича пресс-служба «Зенита».

Материалы по теме
Первая победа над топ-клубом, зато какая! «Зенит» покуражился в игре с «Локо»
Первая победа над топ-клубом, зато какая! «Зенит» покуражился в игре с «Локо»

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android