Главная Баскетбол Новости

Дюрант ответил, что изменилось в игре Леброна, которому скоро исполнится 41 год

Дюрант ответил, что изменилось в игре Леброна, которому скоро исполнится 41 год
Комментарии

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. По словам Дюранта, даже почти в 41 год Леброн продолжает совершенствовать свою игру и осваивает новые элементы.

«Мне кажется, Леброн всё ещё совершенствует свою игру. Недавно он достиг нового уровня мастерства — стал увереннее с трёхочковой линии, начал лучше исполнять броски с отклонением. Я смотрю на это так: он на пути к тому, чтобы полностью овладеть тем, кем хочет быть», — сказал Дюрант во время подкаста на платформе Boardroom, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

41 год Леброну исполнится 30 декабря.

Леброн поцеловал маму перед выходом на матч НБА:

