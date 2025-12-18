«Миннесота» выведет из обращения номер Гарнетта. Кевин получит назначение в команде — ESPN

Член Зала славы Кевин Гарнетт получит назначение в «Миннесоту Тимбервулвз» и женскую команду «Миннесота Линкс» в новой, комплексной роли, включающей бизнес, работу с болельщиками и сообществом, а также создание контента. О этом информирует ESPN.

Таже отмечается, что в ближайшие два сезона «Тимбервулвз» проведут церемонию выведения из обращения игрового номера (21) Гарнетта.

После окончания карьеры в 2016 году Гарнетт надолго отошёл от «Тимбервулвз» из-за конфликта с бывшим владельцем Гленом Тейлором, однако с приходом новых владельцев, Марка Лора и Алекса Родригеса, стороны нашли общий язык для его возвращения.

