Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Брат игрока НФЛ угнал внедорожник баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс»

Брат игрока НФЛ угнал внедорожник баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс»
Комментарии

В Лос-Анджелесе были арестованы двое мужчин, включая брата ресивера клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Лос-Анджелес Рэмс» Пуки Накауа. Как информирует NBC Los Angeles со ссылкой на департамент шерифа округа Лос-Анджелес, обоих подозревают в угоне внедорожника форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Аду Тьеро.

По данным правоохранительных органов, автомобиль был обнаружен у отеля One Hotel в Уэст-Голливуде, куда подозреваемые прибыли и оставили машину на парковке. Изучив записи камер наблюдения, полицейские установили личности мужчин и вскоре задержали их.

Задержанными оказались 27-летние Трей Роуз и Самсон Накауа — брат Пуки Накауа. Оба обвиняются в завладении транспортным средством без согласия владельца и остаются под стражей.

Материалы по теме
«Почему бы и нет?» Леброн Джеймс пошёл против указаний тренера. И даже не скрывает этого
«Почему бы и нет?» Леброн Джеймс пошёл против указаний тренера. И даже не скрывает этого

Уэстбрук не стал подписывать джерси «Лейкерс» со своей фамилией:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android