Брат игрока НФЛ угнал внедорожник баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс»

В Лос-Анджелесе были арестованы двое мужчин, включая брата ресивера клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Лос-Анджелес Рэмс» Пуки Накауа. Как информирует NBC Los Angeles со ссылкой на департамент шерифа округа Лос-Анджелес, обоих подозревают в угоне внедорожника форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Аду Тьеро.

По данным правоохранительных органов, автомобиль был обнаружен у отеля One Hotel в Уэст-Голливуде, куда подозреваемые прибыли и оставили машину на парковке. Изучив записи камер наблюдения, полицейские установили личности мужчин и вскоре задержали их.

Задержанными оказались 27-летние Трей Роуз и Самсон Накауа — брат Пуки Накауа. Оба обвиняются в завладении транспортным средством без согласия владельца и остаются под стражей.

