Суд продлил запретительный ордер против преследователя дочери Коби Брайанта

Суд продлил на пять лет запретительный ордер против Дуэйна Кемпа, выданный по заявлению Натальи Брайант – дочери легенды НБА Коби Брайанта. Обновлённый ордер также распространяется на членов её семьи — мать Ванессу Брайант и младших сестёр Бьянку и Капри. Об этом информирует портал Courtside Buzz в социальных сетях.

Изначально ордер был выдан в 2022 году. В ноябре 2025 года Наталья обратилась в суд с просьбой о его продлении, указав на новые нарушения, произошедшие в августе. По её словам, Кемп появился на мероприятии, организованном ею и её работодателем, и попытался передать цветы сначала самой Наталье, а затем её матери, заявив при этом, что считал ордер истёкшим.

В судебных документах также отмечается, что Кемп, по утверждению Брайант, одержим идеей их романтических отношений, увлекается огнестрельным оружием, и ранее у него были проблемы с законом, включая дела, связанные с оружием.

