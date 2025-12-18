Алексей Швед ответил, сможет ли кто-то превзойти его по очкам в Единой лиге

Разыгрывающий УНИКСа Алексей Швед ответил на вопрос по поводу молодых игроков, которые в будущем могли бы превзойти его по результативности в Единой лиге ВТБ.

— Есть ли человек, который сможет переписать эти рекорды? Михайловский, Фирсов — вот эти ребята молодые. Есть у них шансы?

— Нет, — сказал Алексей в интервью в телеграм-канале «Высота 305».

В нынешнем сезоне Единой лиги Швед к настоящему моменту принял участие в семи матчах в составе казанского клуба, в которых в среднем набирал 8,9 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 6,6 передачи. Сейчас Алексею 37 лет.

Алексея Шведа поздравили с днём рождения в «Шаньси Лунгс»: