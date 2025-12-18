Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бруклин» представил статус шести игроков перед матчем с «Майами»

«Бруклин» представил статус шести игроков перед матчем с «Майами»
Комментарии

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» представила статус шести игроков перед матчем регулярного чемпионата с «Майами Хит». Встреча пройдёт в Нью-Йорке на арене «Барклайс-центр» 19 декабря. Начало – в 3:30 мск.

НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В список травмированных попали защитник Кэмерон Томас и форвард Хейвуд Хайсмит. Остальные игроки из ростера пропустят игру из-за выступления в G-лиге.

Список игроков «Бруклина», которые пропустят матч с «Майами: Кэмерон Томас (растяжение левого подколенного сухожилия), Хейвуд Хайсмит (восстановление после операции на правом колене), Нолан Траоре (G-лига), Бен Сараф (G-лига), И Джей Лидделл (G-лига), Тайсон Этьен (G-лига).

Сейчас читают:
«Он на него лает». Дёмин блестяще осадил провокатора и подтвердил свою устойчивость
Видео
«Он на него лает». Дёмин блестяще осадил провокатора и подтвердил свою устойчивость

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android