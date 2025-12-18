«Бруклин» представил статус шести игроков перед матчем с «Майами»

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» представила статус шести игроков перед матчем регулярного чемпионата с «Майами Хит». Встреча пройдёт в Нью-Йорке на арене «Барклайс-центр» 19 декабря. Начало – в 3:30 мск.
В список травмированных попали защитник Кэмерон Томас и форвард Хейвуд Хайсмит. Остальные игроки из ростера пропустят игру из-за выступления в G-лиге.
Список игроков «Бруклина», которые пропустят матч с «Майами: Кэмерон Томас (растяжение левого подколенного сухожилия), Хейвуд Хайсмит (восстановление после операции на правом колене), Нолан Траоре (G-лига), Бен Сараф (G-лига), И Джей Лидделл (G-лига), Тайсон Этьен (G-лига).
