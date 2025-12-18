«Комната, полная кошек». Комментатор подшутил над голосом игрока НБА

Игрок «Чикаго Буллз» Айзек Окоро начал что-то напевать, когда находился на скамейке запасных во время матча регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс». В этот момент на спортсмене был микрофон. Комментатор «Буллз» Стейси Кинг, известный остроумными и иногда жёсткими комментариями, подшутил над вокалом Окоро, сказав, что это звучит как «комната, полная кошек», после чего начал имитировать мяуканье.

Фото: Скриншот

Матч закончился со счётом 127:111 в пользу «Чикаго». Окоро провёл на площадке почти 31 минуту и за это время набрал 12 очков, совершил два подбора и отдал одну результативную передачу.

Джордан и Джонсон вместе с семьями поют в итальянском ресторане: