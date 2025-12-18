Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Комната, полная кошек». Комментатор подшутил над голосом игрока НБА

«Комната, полная кошек». Комментатор подшутил над голосом игрока НБА
Комментарии

Игрок «Чикаго Буллз» Айзек Окоро начал что-то напевать, когда находился на скамейке запасных во время матча регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс». В этот момент на спортсмене был микрофон. Комментатор «Буллз» Стейси Кинг, известный остроумными и иногда жёсткими комментариями, подшутил над вокалом Окоро, сказав, что это звучит как «комната, полная кошек», после чего начал имитировать мяуканье.

НБА — регулярный чемпионат
18 декабря 2025, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
127 : 111
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Чикаго Буллз: Уайт - 25, Гидди - 23, Вучевич - 20, Окоро - 12, Хаертер - 11, Джонс - 11, Коллинс - 10, Бузелис - 9, Смит - 4, Уильямс - 2, Картер, Терри, Филлипс
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 32, Тайсон - 21, Гарлэнд - 15, Аллен - 14, Хантер - 12, Брайант - 7, Портер - 4, Болл - 2, Уэйд - 2, Томлин - 2, Проктор

Фото: Скриншот

Матч закончился со счётом 127:111 в пользу «Чикаго». Окоро провёл на площадке почти 31 минуту и за это время набрал 12 очков, совершил два подбора и отдал одну результативную передачу.

