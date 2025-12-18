Представлен статус Егора Дёмина перед матчем с «Майами» — RotoWire

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выйдет в стартовом составе на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит». Об этом информирует портал RotoWire.

Игра пройдёт в ночь на 19 декабря мск на домашней арене «Бруклина» и начнётся в 3:30 мск. Кроме Дёмина, в стартовый состав «Бруклина» попали Теренс Мэнн, Майкл Портер, Ноа Клауни и Николас Клэкстон.

Егор к настоящему моменту принял участие в 23 встречах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, где в среднем набирал 8,5 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,5 передачи.

