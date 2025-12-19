Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Маккаби — Валенсия, результат матча 18 декабря 2025, счет 85:82, Евролига-2025/2026

«Маккаби» одержал четвёртую подряд победу в Евролиге, обыграв «Валенсию»
Комментарии

Завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль) принимал испанскую «Валенсию». Встреча закончилась со счётом 85:82 (19:21, 28:20, 23:20, 15:21) в пользу хозяев площадки. Для израильского клуба эта победа стала четвёртой подряд на турнире.

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
18 декабря 2025, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
85 : 82
Валенсия
Валенсия, Испания
Маккаби Т-А: Лундберг, Оар, Кларк, Сантос, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Лиф, Хэнкинс, Блатт
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Мур, Томпсон, Костелло, Сима

Самым результативным игроком в составе «Маккаби» стал защитник Лонни Уокер. Он набрал 14 очков. У «Валенсии» лучшую результативность продемонстрировал защитник Камерон Тейлор (15 очков и восемь подборов).

В следующем туре регулярного чемпионата «Маккаби» на выезде сыграет с сербским «Партизаном». Встреча состоится 26 декабря и начнётся в 20:00 мск. «Валенсия» в 18-м туре примет испанскую «Басконию» 23 декабря, начало матча — в 22:00 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Парма» чувствует себя непобедимой». Джален Адамс — об НБА, Евролиге и Единой лиге
Эксклюзив
«Парма» чувствует себя непобедимой». Джален Адамс — об НБА, Евролиге и Единой лиге

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android