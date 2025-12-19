«Маккаби» одержал четвёртую подряд победу в Евролиге, обыграв «Валенсию»

Завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль) принимал испанскую «Валенсию». Встреча закончилась со счётом 85:82 (19:21, 28:20, 23:20, 15:21) в пользу хозяев площадки. Для израильского клуба эта победа стала четвёртой подряд на турнире.

Самым результативным игроком в составе «Маккаби» стал защитник Лонни Уокер. Он набрал 14 очков. У «Валенсии» лучшую результативность продемонстрировал защитник Камерон Тейлор (15 очков и восемь подборов).

В следующем туре регулярного чемпионата «Маккаби» на выезде сыграет с сербским «Партизаном». Встреча состоится 26 декабря и начнётся в 20:00 мск. «Валенсия» в 18-м туре примет испанскую «Басконию» 23 декабря, начало матча — в 22:00 мск.

