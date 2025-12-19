«Панатинаикос» победил «Хапоэль», прервав победную серию израильтян в Евролиге

Завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого греческий «Панатинаикос» принимал израильский клуб «Хапоэль» из Тель-Авива. Встреча закончилась со счётом 93:82 (22:17, 23:29, 20:16, 28:20) в пользу хозяев паркета. Отметим, что победная серия израильтян в Евролиге, насчитывавшая три матча, была прервана.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Кендрик Нанн, набравший 19 очков, два подбора и одну передачу. У «Хапоэля» лучшую результативность показал разыгрывающий Тайлер Эннис (16 очков, три подбора и одна передача).

В следующем туре регулярного чемпионата «Панатинаикос» на выезде сыграет с литовским «Жальгирисом». Встреча состоится 23 декабря и начнётся в 21:00 мск. «Хапоэль» в 18-м туре регулярного чемпионата Евролиги проведёт выездной матч с немецкой «Баварией». Игра состоится 23 декабря, начало — в 21:30 мск.

