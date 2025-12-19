Скидки
Главная Баскетбол Новости

Панатинаикос — Хапоэль, результат матча 18 декабря 2025, счет 93:82, Евролига-2025/2026

«Панатинаикос» победил «Хапоэль», прервав победную серию израильтян в Евролиге
Комментарии

Завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого греческий «Панатинаикос» принимал израильский клуб «Хапоэль» из Тель-Авива. Встреча закончилась со счётом 93:82 (22:17, 23:29, 20:16, 28:20) в пользу хозяев паркета. Отметим, что победная серия израильтян в Евролиге, насчитывавшая три матча, была прервана.

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
18 декабря 2025, четверг. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
93 : 82
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Слукас, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Толиопулос, Фарид, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Мадар, Гинат

Самым результативным в составе победителей стал защитник Кендрик Нанн, набравший 19 очков, два подбора и одну передачу. У «Хапоэля» лучшую результативность показал разыгрывающий Тайлер Эннис (16 очков, три подбора и одна передача).

В следующем туре регулярного чемпионата «Панатинаикос» на выезде сыграет с литовским «Жальгирисом». Встреча состоится 23 декабря и начнётся в 21:00 мск. «Хапоэль» в 18-м туре регулярного чемпионата Евролиги проведёт выездной матч с немецкой «Баварией». Игра состоится 23 декабря, начало — в 21:30 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
