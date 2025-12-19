«Фенербахче» на выезде победил «Олимпию» в матче Евролиги

Завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Олимпия» из Милана (Италия принимала турецкий «Фенербахче». Встреча закончилась со счётом 87:72 (19:11, 21:21, 16:23, 31:17) в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Тэйлен Хортон-Такер. В его активе 23 очка, пять подборов и две передачи. В составе «Олимпии» самым результативным игроком был защитник Армони Брукс (18 очков и два подбора).

В следующем туре регулярного чемпионата «Фенербахче» на своей площадке примет испанскую «Барселону». Встреча состоится 23 декабря и начнётся в 20:45 мск. «Олимпия» в 18-м туре регулярного чемпионата Евролиги на выезде сыграет с «Дубаем». Матч состоится 23 декабря, начало — в 19:00 мск.

