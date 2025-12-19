Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Олимпия — Фенербахче, результат матча 18 декабря 2025, счет 72:87, Евролига-2025/2026

«Фенербахче» на выезде победил «Олимпию» в матче Евролиги
Комментарии

Завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Олимпия» из Милана (Италия принимала турецкий «Фенербахче». Встреча закончилась со счётом 87:72 (19:11, 21:21, 16:23, 31:17) в пользу гостей.

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
18 декабря 2025, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
72 : 87
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпия: Браун, Эллис, Букер, Брукс, Ледей, Риччи, Гудурич, Шилдс, Небо, Tote, Данстон
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Махмутоглу, Бостон, Биберович, Холл, Жагар, Колсон, Берч

Самым результативным в составе победителей стал защитник Тэйлен Хортон-Такер. В его активе 23 очка, пять подборов и две передачи. В составе «Олимпии» самым результативным игроком был защитник Армони Брукс (18 очков и два подбора).

В следующем туре регулярного чемпионата «Фенербахче» на своей площадке примет испанскую «Барселону». Встреча состоится 23 декабря и начнётся в 20:45 мск. «Олимпия» в 18-м туре регулярного чемпионата Евролиги на выезде сыграет с «Дубаем». Матч состоится 23 декабря, начало — в 19:00 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года

Главы клубов Евролиги приехали на похороны Армани:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android