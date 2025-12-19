«Реал» нанёс шестое подряд поражение «Парижу» в Евролиге

Завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Реал» принимал «Париж». Встреча закончилась со счётом 95:90 (24:21, 25:29, 21:24, 25:16) в пользу мадридского клуба. Для парижан это поражение стало шестым подряд на турнире.

Самым результативным игроком в составе «Реала» стал разыгрывающий Тео Маледон. Он набрал 21 очко, а также сделал пять подборов и две передачи. У «Парижа» лучшую результативность продемонстрировал защитник Джаред Роден, записавший на свой счёт 19 очков, четыре подбора и четыре передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Реал» на выезде сыграет с «Монако». Встреча состоится 26 декабря и начнётся в 21:30 мск. «Париж» в 18-м туре регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке примет сербскую «Црвену Звезду». Матч состоится 23 декабря, начало — в 22:45 мск.

