Главная Баскетбол Новости

Реал — Париж, результат матча 18 декабря 2025, счет 95:90, Евролига-2025/2026

«Реал» нанёс шестое подряд поражение «Парижу» в Евролиге
Комментарии

Завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Реал» принимал «Париж». Встреча закончилась со счётом 95:90 (24:21, 25:29, 21:24, 25:16) в пользу мадридского клуба. Для парижан это поражение стало шестым подряд на турнире.

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
18 декабря 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
95 : 90
Париж
Париж, Франция
Реал Мадрид: Лайлз, Кремер, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Лень
Париж: Хифи, Кавалье, Эррера, Роден, Стивенс, Ээи, Докосси, Файе, Шарвен, Морган, М'Бай, Уаттара

Самым результативным игроком в составе «Реала» стал разыгрывающий Тео Маледон. Он набрал 21 очко, а также сделал пять подборов и две передачи. У «Парижа» лучшую результативность продемонстрировал защитник Джаред Роден, записавший на свой счёт 19 очков, четыре подбора и четыре передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Реал» на выезде сыграет с «Монако». Встреча состоится 26 декабря и начнётся в 21:30 мск. «Париж» в 18-м туре регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке примет сербскую «Црвену Звезду». Матч состоится 23 декабря, начало — в 22:45 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Сербы включили песню о России на матче с «Жальгирисом»:

