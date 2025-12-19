Евролига: результаты матчей 18 декабря

В четверг, 18 декабря, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого было сыграно четыре матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Евролига. Результаты на 18 декабря:

«Маккаби» Тель-Авив — «Валенсия» — 85:82;

«Панатинаикос» — «Хапоэль» Тель-Авив — 93:82;

«Олимпия» — «Фенербахче» — 72:87;

«Реал» — «Париж» — 95:90.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Хапоэль» (12 побед и пять поражений). На втором месте располагается «Барселона», у которой 11 побед и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает «Валенсия» (11 побед и шесть поражений).

