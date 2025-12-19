Скидки
Евролига-2025/2026: результаты на 18 декабря, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 18 декабря
Комментарии

В четверг, 18 декабря, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого было сыграно четыре матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Евролига. Результаты на 18 декабря:

«Маккаби» Тель-Авив — «Валенсия» — 85:82;
«Панатинаикос» — «Хапоэль» Тель-Авив — 93:82;
«Олимпия» — «Фенербахче» — 72:87;
«Реал» — «Париж» — 95:90.

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
18 декабря 2025, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
85 : 82
Валенсия
Валенсия, Испания
Маккаби Т-А: Лундберг, Оар, Кларк, Сантос, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Лиф, Хэнкинс, Блатт
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Мур, Томпсон, Костелло, Сима
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
18 декабря 2025, четверг. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
93 : 82
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Слукас, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Толиопулос, Фарид, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Мадар, Гинат
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
18 декабря 2025, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
72 : 87
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпия: Браун, Эллис, Букер, Брукс, Ледей, Риччи, Гудурич, Шилдс, Небо, Tote, Данстон
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Махмутоглу, Бостон, Биберович, Холл, Жагар, Колсон, Берч
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
18 декабря 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
95 : 90
Париж
Париж, Франция
Реал Мадрид: Лайлз, Кремер, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Лень
Париж: Хифи, Кавалье, Эррера, Роден, Стивенс, Ээи, Докосси, Файе, Шарвен, Морган, М'Бай, Уаттара

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Хапоэль» (12 побед и пять поражений). На втором месте располагается «Барселона», у которой 11 побед и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает «Валенсия» (11 побед и шесть поражений).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сербы включили песню о России на матче с «Жальгирисом»:

