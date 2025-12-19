Эксперт назвал баскетболиста, который читает игру лучше Леброна Джеймса

Североамериканский журналист ESPN Брайан Уиндхорст поделился впечатлениями от выступления центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича, отметив прогресс баскетболиста и его уникальное понимание игры.

«У меня такое ощущение — возможно, я ошибаюсь, но то, как Йокич играет сейчас, — это совершенно другой уровень. Даже лучше, чем когда они брали титул два года назад. Даже лучше, чем когда он выиграл три MVP. Думаю, сейчас он лучше, чем когда-либо. Он играет на самом высоком уровне, что я когда-либо видел в баскетболе. Это просто невероятно. Не думаю, что он ещё использует весь свой потенциал, но он полностью освоил баскетбол.

У меня была возможность поговорить с Жоакимом Ноа и Сашей Павловичем. Саша сказал одну вещь, которую я процитирую: «Когда у тебя есть великий игрок, он может видеть на шаг вперёд. Он может предугадывать события до того, как они произойдут». Саша играл с Леброном пять лет и думал, что Леброн видит на два шага вперёд. А Йокич, по его мнению, видит три шага вперёд», — приводит слова Уиндхорста Mozzart Sport.

