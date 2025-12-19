«Не буду врать». Игрок из США Джален Адамс высказался о Перми

Защитник «Бетсити Пармы» Джален Адамс рассказал о впечатлениях от жизни в Перми. По его словам, ему понравилось, что в городе много событий и развлечений. Спортсмен успел посетить местный турнир 3х3 и оценил активность жителей, а также нашёл любимый салон.

— Как тебе именно Пермь?

— Когда я только приехал, много чего увидел. Вроде как больше гулял по торговым центрам, ходил в рестораны, и всё такое. Я также смог попасть на турнир 3х3, который был в центре. Так что это было круто. Не буду врать, я никогда не видел, чтобы так много людей собиралось на игру 3х3. Круто было увидеть такое, особенно вне Америки, так что для меня это было редкостью.

Мне нравится в городе то, что здесь столько всего происходит: ты можешь пойти развлечься, можешь пойти отдохнуть. У меня появился любимый салон, где можно привести в порядок руки. Вот чего вам здесь очень не хватает — барберов, которые могли бы работать с волосами, как у меня. Я уверен, что кто-то есть, должен же быть, — сказал Адамс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Главные новости дня: